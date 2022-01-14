Исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская не пришла на совещание с главврачами областных «ковидных» госпиталей.

Совещание проходило в здании Николаевского областного совета сегодня, 14 января, пишут НикВести.

Как рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам медицины Юрий Гранатуров, Ярослава Студзинская не смогла принять участие в собрании, поскольку в это время находилась на следственных действиях.

— Её нет по объективным причинам. Она находится на следственных действиях, которые были запланированы. Все вопросы к следователям, они мне не докладывают, – сказал Юрий Гранатуров.

Депутат областного совета от «Европейской солидарности» Виктория Москаленко считает следственные действия давлением на сотрудников николаевской «инфекционки».

— Зато я знаю. На днях было открыто дело по факту группового нарушения порядка по инфекционной больнице. Перед этим исполняющая обязанности все личные дела. Это ж не есть первоочередным вопросом. Вот вы только приходите на работу и что, сразу запрашиваете личные дела? Позиция такая. Личные дела нужны были для того, чтобы выдать повестки тем людям, которые сегодня по объективным причинам не согласные с назначением Студзинской. Сообщаю всем, что это давление, которое оказывается на работников, – сказала Виктория Москаленко.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская еще не определилась, будет ли участвовать в конкурсе, чтобы занять место главврача на постоянной основе.

Напомним, комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству николаевский «инфекционки» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников, и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

Также сообщалось, что адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

В свою очередь, в Николаевской ОГА заявили, что исполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

В среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы. В своем видеообращении она также попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.