Министерство обороны Украины разработало и направило на согласование новую редакцию приказа о воинском учете женщин.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что Министерство обороны разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.
В частности, в новом приказе «Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, и Перечне специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями» определены 14 специальностей и 6 профессий, соискание и получение которых предусматривает постановку на воинский учет.
Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, объединявших более 200 специальностей.
— Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше, — заявил министр обороны Алексей Резников.
Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.
— Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и неотложных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА – это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается данный компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно — будет сделано. Этот процесс уже запущен, — отметил министр.
Также Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны стать на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.
— Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, находящиеся в запасе для комплектования вооруженных сил и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на воинский учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента становления на учет они не являются таковыми, — отметил Алексей Резников.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, если они не станут на воинский учет. Также административная ответственность не грозит руководителям предприятий, где они работают.
Министерство обороны Украины разработало и направило на согласование новую редакцию приказа о воинском учете женщин.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что Министерство обороны разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.
В частности, в новом приказе «Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, и Перечне специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями» определены 14 специальностей и 6 профессий, соискание и получение которых предусматривает постановку на воинский учет.
Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, объединявших более 200 специальностей.
— Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше, — заявил министр обороны Алексей Резников.
Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.
— Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и неотложных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА – это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается данный компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно — будет сделано. Этот процесс уже запущен, — отметил министр.
Также Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны стать на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.
— Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, находящиеся в запасе для комплектования вооруженных сил и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на воинский учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента становления на учет они не являются таковыми, — отметил Алексей Резников.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, если они не станут на воинский учет. Также административная ответственность не грозит руководителям предприятий, где они работают.