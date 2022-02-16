Во вторник, 15 февраля, Украина отразила крупнейшую в истории страны DDoS-атаку, направленную на банковский сектор, официальные сайты органов власти, энергетический блок и портал «Дія».

Об этом заявили на совместном брифинге представителей Минцифры, СНБО, НКЦК, Госспецсвязи, СБУ, НБУ и Киберполиции, передает пресс-служба Госспецсвязи.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, такие атаки стоят миллионы долларов, и ключевая их цель — посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране. Фактически это был масштабный стресс-тест, который Украина выдержала, считает он.

— Сейчас все ресурсы работают стабильно. Совместно с коллегами мы мониторили ситуацию, оперативно реагировали и оказывали поддержку всем секторам. Вчерашняя атака — новый вызов для Украины. К ним мы должны быть готовы сообща: и государство, и бизнес, и граждане, — подчеркнул Михаил Федоров.

Отмечается, что после получения представителями правительственной команды реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA сообщения о перебоях в работе ряда сайтов госорганов была приостановлена работа части информационных ресурсов с целью недопущения распространения атаки. Также были задействованы современные мощные системы противодействия DDoS атакам. Это дало возможность предотвратить атаки на другие сайты, среди которых — интернет-страницы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и т.д.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора также отметил, что если сравнивать нынешнюю атаку с произошедшей в ночь с 13 на 14 января, технологически они совершенно разные. Однако у них все же есть много общего. Обе атаки были хорошо скоординированы и схожи «по своей мощи, дерзости и беспрецедентности». Это, а также отсутствие финансового интереса и привлечение огромного количества ресурсов, необходимых для проведения, дает основания говорить о том, что атаки осуществлялись определенной страной.

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк на отлично оценил реакцию государственной системы кибербезопасности на последнюю кибератаку. При этом над минимизацией последствий кибератаки, которую он охарактеризовал как информационно-психологическую, в режиме 24/7 работали специалисты по кибербезопасности не только Украины, но и стран-партнеров, в том числе США и европейских государств.