На очередной сессии Николаевского горсовета депутаты рассмотрят вопрос выделения средств на потребности территориальной обороны и утверждение городской программы.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Он прокомментировал настроения в обществе, связанные с сосредоточением российских войск вокруг украинских границ.

— Люди у нас, как всегда, разделились на тех, кто ожидает войны изо дня на день, и тех, кто говорит: «Успокойтесь, войны не будет, это все политические игры наших западных партнеров с восточным соседом». У нас, как говорят на латыне, Si vis pacem, para bellum — хочешь мира, готовься к войне. Хочу напомнить, что у нас уже 8 лет постоянно идет война на востоке нашего государства, — сказал Александр Сенкевич.

Он также отметил, что власти сейчас работают «над приведением в порядок всех возможных укрытий». Городской голова добавил, что на сессии, которая состоится 24 февраля, рассмотрят утверждение программы содействия теробороне и выделение денег на эти нужды.

— Направили деньги из матрезерва, направили материалы, оборудование. Еще часть денег будем выделять на протяжении сессии. Утвердим программу содействия теробороне 24 февраля на сессии, — сказал мэр.

Ранее фракция партии «Слуга народа» обратилась к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой созвать внеочередную сессию, чтобы утвердить программу территориальной обороны Николаева и предусмотреть надлежащее ее финансирование.

Однако, как подтвердила депутат горсовета Елена Киселева, большинство депутатов городского совета не смогут присутствовать на сессии, поскольку заболели. Поэтому 16 февраля так и не состоялась ранее анонсированная внеочередная сессия Николаевского городского совета, на которой планировалось рассмотреть вопрос финансирования Сил территориальной обороны, не состоится.

В то же время депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.