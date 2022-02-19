В международный аэропорт Борисполь сегодня утром прибыла сборная Украины по лыжному фристайлу. Украинцы представляли страну на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Об этом сообщают Факты ICTV.

В Украину приехала единственная медаль этих зимних Игр — «серебро» николаевца Александра Абраменко.

Перед журналистами в Борисполе Александр Абраменко сказал, что ехал на Олимпиаду-2022 за золотой наградой, а получил серебряную. Однако своим результатом он вполне доволен.

Свою медаль спортсмен посвятил всем, кто за него болел и переживал.

— Моя медаль — это для всей Украины, для каждого украинца… Я понимал, что много ответственности будет на мне. Я выстоял, — сказал Александр Абраменко.

Его тренер Энвер Аблаев добавил: «Очень горд, что удалось завоевать медаль для Украины. Потому что раньше Украина ростила спортсменов для других стран, а теперь вот уже и украинцы получают награды во фристайле».

16 февраля спортсмен из Николаева Александр Абраменко завоевал «серебро» в финале Олимпиады по фристайлу.