Александр Сенкевич, мэр Николаева

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал британской The Telegraph о том, как Николаев отразил уже 2 атаки российских войск.

В материале отмечается, что Николаев, расположенный в 412 милях к югу, является стратегически важным городом с населением 470 тысяч человек на берегу Черного моря и важным транспортным сообщением с Киевом и Одессой. Он отразил две атаки российских солдат и танков 26 и 28 февраля. Пока украинская армия сражается с российскими войсками всего в 37 милях от города, мирные жители проводят короткое затишье перед следующим штурмом, вооружаясь и роя окопы.

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Николаев, родина украинского судостроения, подвергся бомбардировке со стороны русских и заминировал два жизненно важных моста. Александр Сенкевич, городской голова Николаева, который там родился и вырос, сказал:

— Я останусь здесь со своими людьми. Вы же знаете, что капитан всегда уходит с корабля последним, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич рассказал, что на данный момент в его городе погибло около 40 человек, но добровольцы в возрасте от 18 до «старых» будут «страстно бороться за свободу».

— Я надеюсь, что ваша страна будет все больше и больше поддерживать нас смертоносным оружием. Если Путин нас раздавит, он не остановится — он пойдет дальше. Мы и есть та стена, которая защищает Европу от России. Пожалуйста, имейте это в виду, - отметил мэр Николаева.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».