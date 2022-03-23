Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ, передает УП.

Журналисты отмечают, что Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Обычно Сергей Шойгу очень активен в СМИ. С его приходом в Минобороны резко увеличился штат пресс-службы, и ведомство стало уделять большое внимание своему публичному образу.

Издание «Агентство» сообщает, что до 11 марта Сергей Шойгу появлялся в новостях почти каждый день. В его окружении обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем, говорит изданию знакомый министра.

Известно, что последний раз глава Минобороны РФ появлялся в новостях 11 марта. Есть видео, на котором Сергей Шойгу вручает государственные награды оккупантам, участвовавшим в «специальной военной операции».

18 марта Сергей Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза «ход спецоперации в Украине». Согласно сообщению, на заседании присутствовал в том числе Сергей Шойгу. Видео и фотографий с совещания не публиковалось.

По словам журналистов, в тот же день, 18 марта, на «Первом канале» вышел сюжет о том, как Сергей Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло «сегодня», однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

Последняя новость в профиле Сергея Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта. По словам расследователей, пропал не только он. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.