В российском Омске около сотни «омоновцев» в последний момент отказались ехать на верную гибель в Украину. Генерал-политрук начнал угрожать отказникам и требовать срочно поменять решение, иначе им и их семьям сделают невыносимую жизнь.

Аудиозапись опубликовал канал «Популярная политика».

Командир силовиков, которые не поехали на войну против Украины, назвал их преступниками-предателям и пообещал приговорить их к тюрьме за дезертирство.

— Я вам даю три дня. Три дня, чтобы вы своей башкой подумали, что натворили. Через дни дня собираемся, если вы пишите рапорта на дембель — значит пишите рапорта на дембель, пинок отсюда, все <...> Я напишу телеграмму «за трусость и малодушие» <...> Мы сделаем все, чтобы ваши фамилии в ваших школах, в ваших учебных заведениях оказались. Мы сделаем все, чтобы вы стали изгоями, — заявил генерал.

Также командир признал, что только по официальным сводкам у «омоновцев» в Украине 445 раненых, а у вдвшников «в десять раз больше», у других подразделений тоже в разы больше. Эти данные противоречат и разбивают брифинги Минобороны РФ, где называются совершенно другие числа.

Генерал также заявил, что в других районах России (Хакасия, Приморье, Еврейская АО) целые подразделения сотрудников ОМОНа отказывались от самоубийственной поездки в Украину

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.