Российских военных, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче Киевской области, снова возвращают в Украину — речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

— Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую, — говорится в сообщении.

По состоянию на 4 апреля бригаду вывели из Украины в Беларусь, и она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля этих оккупантов собираются доставить железной дорогой в российский Белгород, а после двухдневного отдыха — вернуть в Украину, в одну из самых «горячих» точек (предположительно — на Харьковское направление).

— Обычно российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают гораздо больше времени на восстановление и отдых. Подобный график говорит о том, что 64-й бригаду ожидают «специальные задания». Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины — те, кто совершал преступления геноцида в Буче, могут повторить это снова в других городах, — говорят в разведке.

Еще одной целью быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины, как считает украинская разведка, может быть срочная «утилизация» нежелательных свидетелей — то есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться в живых, чтобы сделать невозможным дачу показаний в будущих судах.

— Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях, — отметили в ГУР.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.