Фото: Херсонская ОГА. Игорь Колыхаев.

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что оккупанты проводят кампанию по запугиванию украинского населения. По последним цифрам, похищены более сотни человек.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правды».

Херсонский мэр отметил, что коллаборанты передали захватчикам базы данных на всех городских активистов либо ветеранов АТО.

— Также им «доброжелатели» полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют <...> Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые «обрабатывают» активистов, «работают» по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца. И поэтому я не могу понять, каким именно образом уничтожались базы данных при отходе из города СБУ и полиции. То есть можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски, — рассказал Игорь Колыхаев.

По его словам, уже известно о сотне случаев похищения, среди которых есть иностранцы и журналисты. Ко многим из них применяют пытки.

— Я знаю, что людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Я думаю, что часть людей они «придерживают» под будущий обмен на своих военнопленных, — поделился соображениями городской голова.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.