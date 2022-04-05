Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодня победой Украины будет отстоять свои территории, которые Киев контролировал до 24 февраля, а большой победой будет обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью украинским СМИ, передает Украинская правда.

Откат россиян к границам на момент 23 февраля – это будет победа Украины в войне на сегодня. Я так считаю… Где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что мы можем потерять и что мы сохранили… Отразить полномасштабную войну, которая началась 24 февраля, – это победа, я так считаю, - сказал президент Украины.

То, что Россия признала ОРДЛО чем-то, я считаю, что мы должны найти выход из этой ситуации. Для нас сохранение статуса этих территорий как украинских очень важно. Это одна из принципиальных вещей, но это будет самая тяжелая история (...).

— Прежде всего – не потерять наш суверенитет (будет победой в войне – прим.). Второе – я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье: никаких не может быть разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией – это только украинская территория. Там может быть вопрос отсрочки этого, это может быть такое компромиссное решение… И Донбасс – это Украина. О территориях, которые они (россияне – ред.) сейчас временно оккупировали, мы сейчас просто не говорим. Даже не обсуждается какой-либо статус тех территорий, которые были полностью под нашим контролем до 24 февраля. Хотя ультимативные условия мы слышали с самого начала. Поэтому война за Донбасс – тот самый «Сталинград», который может быть или будет, он будет именно за это.

Зеленский сказал, что война за оккупированный Донбасс сейчас может стоить Украине 40-50 тысяч, а то и сотни тысяч самых опытных людей, а тогда враги в Украину вернутся даже не через несколько лет, а уже в следующем месяце.

— Но если мы отобьем наше государство до той точки, о которой я сказал, и будем иметь понимание хотя бы, о чем мы будем говорить в следующее время о временно оккупированных территориях - я считаю, что это будет победа, – сказал Владимир Зеленский.

При этом Зеленский признал, что Россия сейчас пытается захватить еще больше украинских территорий.

— Они не заняли эту часть – они занимают Донбасс и юг Украины: и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область. А чтобы им это удалось, они будут биться за Донбасс, а Мариуполь для них – это медаль, которую они хотят повесить себе на грудь, – сказал он.

Зеленский также ответил на критику того, что за 15 лет паузы в решении вопроса Крыма Россия завезет на полуостров еще больше россиян, которые будут настроены против Украины.

— 10-15 лет – это некий формат, предложений со стороны Украины, и я думаю где-то столько же процентов, что Россия на это согласится – где-то 10-15%. Потому что это договоренность сторон, что в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма по дипломатическому пути – не решать это сейчас, а решить хоть завтра… Сегодня если бы такие договоренности были по Крыму, я считаю, что это победа Украины, потому что решать пакетно все споры или заканчивать войну с Россией пакетно сложно и маловероятно… Это не компромисс, это запросная позиция. Главная наша позиция, конечно: уходите с нашей территории. Но это не очень плохая позиция сегодня (по Крыму – ред.). Позиции могут изменяться, - сказал Владимир Зеленский.

Детали: Зеленский подчеркнул, что под ракетами договариваться сложно, что ситуация с Крымом и Донбассом разные, что «самое сложное – это Донбасс».

Он также признал, что потом может не считать такой путь для возвращения Крыма хорошим.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.