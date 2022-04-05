Зеленский сказал, что война за оккупированный Донбасс сейчас может стоить Украине 40-50 тысяч, а то и сотни тысяч самых опытных людей, а тогда враги в Украину вернутся даже не через несколько лет, а уже в следующем месяце.
— Но если мы отобьем наше государство до той точки, о которой я сказал, и будем иметь понимание хотя бы, о чем мы будем говорить в следующее время о временно оккупированных территориях - я считаю, что это будет победа, – сказал Владимир Зеленский.
При этом Зеленский признал, что Россия сейчас пытается захватить еще больше украинских территорий.
— Они не заняли эту часть – они занимают Донбасс и юг Украины: и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область. А чтобы им это удалось, они будут биться за Донбасс, а Мариуполь для них – это медаль, которую они хотят повесить себе на грудь, – сказал он.
Зеленский также ответил на критику того, что за 15 лет паузы в решении вопроса Крыма Россия завезет на полуостров еще больше россиян, которые будут настроены против Украины.
— 10-15 лет – это некий формат, предложений со стороны Украины, и я думаю где-то столько же процентов, что Россия на это согласится – где-то 10-15%. Потому что это договоренность сторон, что в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма по дипломатическому пути – не решать это сейчас, а решить хоть завтра…
Сегодня если бы такие договоренности были по Крыму, я считаю, что это победа Украины, потому что решать пакетно все споры или заканчивать войну с Россией пакетно сложно и маловероятно…
Это не компромисс, это запросная позиция. Главная наша позиция, конечно: уходите с нашей территории. Но это не очень плохая позиция сегодня (по Крыму – ред.). Позиции могут изменяться, - сказал Владимир Зеленский.
Детали: Зеленский подчеркнул, что под ракетами договариваться сложно, что ситуация с Крымом и Донбассом разные, что «самое сложное – это Донбасс».
Он также признал, что потом может не считать такой путь для возвращения Крыма хорошим.
Какая ситуация в Николаеве?
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.