Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время на переговорах Украины и России речь об озвученных Россией «денацификации и демилитаризации» не идет, потому что эти вопросы Украина отбросила в самом начале.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью украинским журналистам

— Фраза о демилитаризации – мы ее забыли еще тогда, когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что фразы «денацификация и демилитаризация» – забудьте. Мы даже об этом говорить не будем, - сказал он.

По словам президента, «денацификация» звучит просто обидно, и ее Украина может использовать в сторону самой России, и «как показала та же Буча, мы были правы». Он объяснил, что «денацификация» – это не к Украине вопрос, а если Россия хочет, то пусть задает такой вопрос себе «перед зеркалом».

Зеленский также добавил: что касается «демилитаризации», то украинские власти тоже «не воспринимают эту историю», потому что «армия у Украины должна быть соответствующая той армии, которая у нас существует, которая способна защищать наше государство».

«Мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само… Но и гарантии безопасности нам нужны», – подытожил президент.

Зеленский добавил, что Украина готова вступить в НАТО, несмотря на угрозы РФ, но из-за неготовности государст

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.