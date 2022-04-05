Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация превратила свое право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Москва сама подрывает архитектуру глобальной безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время обращения к Совбезу ООН, передает РБК-Украина.

— Мы имеем дело со страной, которая превращает право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, если это продолжится, то каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать свою безопасность, а не на международное право и институты.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

<h2 dir="ltr">Какая ситуация в Николаеве?</h2><p dir="ltr">Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале <a href="/news/incidents/241646">«специальной военной операции»</a> против Украины. Российские войска <a href="/news/politics/241661">нарушили украинскую госграницу</a>. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине <a href="/news/public/241652">ввели военное положение</a>.</p><p dir="ltr">С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать <a href="/news/politics/241882">военную инфраструктуру</a>, <a href="/news/photoreportage/242029">жилые дома</a>, а также просто <a href="/news/politics/243257">беспорядочно обстреливают</a> город. В частности, оккупанты <a href="/news/politics/244005">нанесли ракетный удар</a> по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.</p><p dir="ltr">Россияне <a href="/news/politics/243025">пытались взять Николаев в кольцо</a>, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они <a href="/news/public/244075">ликвидируют колонны</a> вражеской техники, <a href="/news/public/242700">сбивают российские самолеты</a> и <a href="/news/politics/242589">берут в плен оккупантов</a>. </p><p dir="ltr">Сегодня россияне обстреливают Николаева <a href="/news/politics/243134">со стороны Кропивницкого</a> и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное <a href="/news/politics/243463">предприятие «Зоря»-«Машпроект»</a>, <a href="/news/photoreportage/244242">гостиницу «Ингул»</a>, психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.</p><p dir="ltr">Есть пострадавшие и <a href="/news/incidents/244271">погибшие среди мирного населения</a> города. Так, в результате российских обстрелов Николаева <a href="/news/politics/243483">только 13 марта погибли 9 человек</a>. </p><p dir="ltr">После того как в Николаев пришло <a href="/news/politics/243257">подкрепление</a> ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь <a href="/news/politics/243690">колонна российской</a>техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники <a href="/news/incidents/244074">убили больше 200</a> мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.</p><p><span id="docs-internal-guid-d66c02cf-7fff-8241-c52d-226f8a8991db">Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ <a href="/news/politics/244340">могут идти в контрнаступление</a> и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.</span></p><p>24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву <a href="/news/politics/244555">звание города-героя.</a></p><div><p dir="ltr">По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области <a href="/news/politics/244732">продолжаются бои.</a> Там <a href="/news/politics/244707">нет света и связи,</a>наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер <a href="/news/politics/244694">рассказал </a>также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.</p><p><span id="docs-internal-guid-81633b9d-7fff-4846-e22c-f1797d13fa38">Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, <a href="/news/politics/244709">городу требуется организованная эвакуация.</a></span></p><p>Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. <a href="/news/incidents/244834">Удар произошел</a> уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.</p><p>Утром и вечером <a href="/news/politics/245285">4 апреля</a> Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки<a href="/news/politics/245348"> погибли 10 горожан, еще 46 были ранены.</a> В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли <a href="/news/incidents/245350">больше 20 социальных объектов</a> в Николаеве.</p></div>