Уровень поддержки украинцев вступления в Евросоюз уже составляет 91%, хотя еще до российского вторжения составлял 68%. Присоединения к НАТО хотят 68% — чуть меньше, чем ранее.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», проведенный 30-31 марта.

Так, поддержка вступления в ЕС после российского вторжения неуклонно растет. Если в первые дни войны произошел рост с 68% до 86%, то теперь этот показатель уже составляет 91%.

56% украинцев убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, а 23% — через пять лет.

Также в первые дни вторжения возросла поддержка вступления в НАТО с 62% до 76%. Через неделю она сократилась до 72%, а по состоянию на конец марта — до 68%.

95% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение россии. В то же время стало меньше украинцев, уверенных в скорой победе за несколько недель — с 47% до 35%. Теперь больше людей думают, что это произойдет через несколько месяцев/полгода/год.

Опрос проводился среди взрослых во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опросили 1500 респондентов. Способ опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка не превышает 2,5%.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.