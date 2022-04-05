Украинский лидер Владимир Зеленский призвал провести конференцию в Киеве для Совета безопасности ООН, чтобы преобразовать организацию и реформировать систему безопасности в мире.

Об этом он сказал во время выступления в Совбезе ООН, пишет Новое время.

— Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право, — сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский уточнил, что на конференции обговорят как гарантировать границы и неприкосновенность государств и как подкрепить международное право.

Украинский лидер добавил, если члены Совбеза ООН не может принять решение, тогда у них есть два пути для восстановления мира.

— Либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант — самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир, — сказал Владимир Зеленский.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.