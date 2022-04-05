В Черниговскую городскую больницу привезли генераторы, продукты питания и медикаменты.

Об этом сообщил Петр Порошенко.

Он поблагодарил черниговцев и лично городского голову Владислава Атрошенко за стойкость в течение нескольких недель в окружении оккупантов.

— Спасибо всем украинцам, которые защищали город Чернигов и сегодня находятся в рядах Вооруженных Сил, в рядах общественных формирований. Которые понимают, что, защищая Чернигов, они сдерживают врага, чтобы враг не дошел до Киева и дальше в центральную, западную часть Украины, — говорит Владислав Атрошенко. — И конечно я благодарю Петра Алексеевича, который привез помощь. Мы благодарны любой поддержке на сегодняшний день, потому что война не закончилась. Я всем своим службам сказал формировать запасы, потому что в голове у россиян мы не понимаем, — отмечает городской голова.

Владислав Атрошенко также рассказал, что оккупанты «денацифицировали» горсовет двумя ракетами «Искандер», выпущенными с территории Беларуси.

— Чернигов стал для всего мира символом стойкости, несокрушимости. Фашисты российских войск хотели устроить здесь что-нибудь среднее между блокадой Ленинграда и Сталинградом, – сказал Петр Порошенко. — Эти дни блокады без света, без тепла, 70% разрушенных варварами помещений не сломили дух черниговчан, — сказал Петр Порошенко.

Пятый Президент также поблагодарил местных медиков, которые не прекращали лечить горожан.

— В условиях, когда не было света, когда не было тепла, врачи Черниговщины продолжали свое нелегкое дело, ни дня не останавливали прием раненых и больных, — сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко призвал власти и международные организации предоставить поддержку Чернигову и местному самоуправлению города.

— Мы можем говорить об эффективности децентрализации. Потому что основное бремя организации жизни города в условиях окружения взяли на себя городские власти и городские головы. На сегодняшний день черниговчане нуждаются в поддержке государства, поддержке правительства. Нуждаются в поддержке международных организаций, в том числе и финансовой, коммунальной, поддержке восстановления, — отмечает Петр Порошенко. — Я твердо уверен, что именно так и будет. Сегодня я здесь, чтобы помочь и для того, чтобы поблагодарить Владислава Атрошенко, поблагодарить черниговчан. Вместе мы победим и дадим отпор пришедшим к нам фашистам, — убежден Петр Порошенко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.