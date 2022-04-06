Муниципальные депутаты Красносельского района Москвы, в числе которых был Илья Яшин и Елена Котеночкина, не стали рассматривать документы о подведомственном районе, пока Россия не выведет войска из Украины. Подспудно Котеночкина назвала Россию фашистской страной.

Это засвидетельствовала открытая трансляция заседания.

Один из мундепов акцентировал на кощунственности мысли, что Москва может жить по-прежнему, пока российская авиация убивает детей в Украине.

— О каком досуге идет речь, когда на территории современного суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны <...> Каждый день гибнут дети. Для информации скажу, уже больше ста детей погибло <...> Внуки участников Второй мировой войны брошены в пекло боевых действий на территории Украины. Все усилия гражданского общества должны быть направлены на то, чтобы остановить войну и вывести войска с территории Украины, — отметил политик.

В этом призыве его открыто поддержали муниципальные депутаты Илья Яшин и глава местного совета Елена Котеночкина, подчеркнувшая, что постоянные парады 9 мая и пестывание имперских мечтаний привели к тому, что Россия превратилась в фашистское государство.

При этом откровенно против антивоенной позиции выступила только одна муниципальная депутатка из шести, рассказовавшая про нацистов в Украине. По ее словам, она якобы была в недавнем времени то ли у Николаева, то ли у Одессы.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.