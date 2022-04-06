Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто сообщил, что в МИД вызвали посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за якобы оскорбительных заявлений украинских лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра.

— Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости к воле венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того чтобы сделать это ясным и понятным, сегодня утром мы пригласили посла Украины в Будапеште в МИД, - отметил он.

При этом глава МИД подчеркнул, что Венгрия осуждает военную агрессию и поддерживает суверенитет Украины.

— Мы впустили сотни тысяч беженцев, спасающихся бегством, и мы доставляем сотни тонн продовольствия и другой помощи в рамках крупнейшей гуманитарной операции в истории нашей страны, - добавил министр.

Петр Сийярто подчеркнул, что безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение, добавив, что война не их, поэтому венгры хотят оставаться в стороне.

— Мы не хотим рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому мы не будем поставлять оружие и не будем голосовать за энергетические санкции. По всем этим вопросам венгерский народ четко высказал свое мнение в воскресенье и принял ясное решение. Я думаю, что все было достаточно ясно и понятно, - добавил глава МИД.

Петр Сийярто выразил понимание, что у украинцев был бы другой интерес, и он не собирается с ними спорить.

— У них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа. Однако мы не можем оставить без внимания одну вещь: никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа, - подчеркнул министр.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.