Высокопоставленный представитель американского военного командования, генерал армии США Марк Милли, выступая перед Конгрессом, прокомментировал войну в Украине. Военный считает, что конфликт затянется на «долгие годы».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Марк Милли отметил, что нападение на Украину было «давней целью» президента России Владимира Путина. По его словам, вторжение РФ в Украину, вероятно, не могло быть предотвращено, кроме как присутствием американских войск.

— Это была его долгосрочная цель, которая насчитывает годы. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину — сдерживания его Соединенными Штатами — потребовала бы использования Вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы не советовал, — заявил генерал.

При этом, по данным СМИ, после вторжения РФ в Пентагоне заговорили об увеличении количества контингента в Восточной Европе. В частности, США планировали развернуть дополнительные базы.

Однако в недавнем выступлении Марк Милли заявил, что можно обойтись временными военными базами и организовать регулярную ротацию контингента.

Американский генерал добавил, что финансирование этого вопроса возьмут на себя страны Восточной Европы, а именно Польша, Румыния и страны Балтии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.