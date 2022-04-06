Генеральная Ассамблея ООН проголосует в четверг по вопросу об отсранении России от участия в Совете по правам человека за бучанскую резню и вторжение в Украину.

Об этом информирует Le Figaro.

Россия потеряет свое место, если большинство стран проголосуют за. Мнение воздержавшихся не учитывается.

— Россия не должна занимать руководящую должность в этом органе, и мы не должны позволять России использовать свою роль в Совете в качестве инструмента пропаганды, чтобы показать, что у нее есть законная озабоченность в отношении прав человека, — заявила представительница США при ООН Линда Томас.

Она назвала фарсом нынешнее участие России в Совете по правам человека, когда армия этой страны уничтожает Украину и ее гражданское населения.

Пресса пишет, что США и Великобритания уверены, что заручились подавляющей поддержкой стран по этому вопросу. Секретариат ООН, в свою очередь выступил против такой процедуры, начав оправдывать Россию.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.