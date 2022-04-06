Британский ветеран с опытом кампаний Ирака, Афганистана и Сирии участвовал в боях за Бучу и первым оказался в городе, став свидетелем военных преступлений россиян.

Об этом пишет британское издание Mirror.

Мэтью Шейн уже больше месяца сражается под флагом Украины в составе Интернационального легиона. За свою жизнь он успео побывать в Ирака, Афганистане и Сирии, но зверства оккупантов в Украине шокировали его больше всего.

— Мы застряли под Бучей, и я сражался четыре дня. Когда нам удалось взять город под контроль, мы узнали, что сейчас транслируют в новостях. Улицы усеяны трупами. Дети со связанными руками и простреленными головами. Это более чем ужасно, — рассказал 34-летний доброволец.

Будучи преисполненым решимости зафиксировать жестокость россиян, Мэтью планирует вернуться в Великобританию, взять камеру и снимать документальные кадры, чтобы донести истину до европейцев.

— Я хочу сфотографировать то, что произошло, и донести до общественности, что военные преступления были совершены. Я хочу, чтобы люди точно видели, что происходит, — пояснил он свою мотивацию.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.