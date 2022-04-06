Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что Геннадий Герман, задержанный по подозрению в госизмене, заслуживает пожизненного заключения.

Об этом городской голова упомянул в ходе прямого эфира в соцсетях.

Как ранее сообщали в СБУ, руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ. Для этого использовал посредника, чтобы увести следы от себя. Геннадия Германа задержали 5 апреля, на следующий день следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время общения с подписчиками Александр Сенкевич напомнил об этом случае. Он ответил на вопрос, почему, по его мнению, Геннадий Герман пошел на преступление.

— Он зассал. Подумал, что наши парни проиграют, с нами расправятся и он будет с ними сотрудничать. И он рассылал разную информацию им: о количестве погибших военных, пароли, перемещения, полностью сотрудничал с оккупантом. Я уверен, что это не последний такой дебил в Николаеве. Таких хватает по всему миру, — говорит мэр.

Зная информацию, распространенную руководителем Николаевской прокуратуры, враг наводил на город артиллерию и бил по военным объектам и блокпостам.

— Что делать с такими людьми? Украина идет в направлении европейской семьи и с ним не будет того, что могло бы произойти во времена Второй мировой — его бы расстреляли уже и всю его семью до третьего колена. Но с ним будут работать уполномоченные органы. Он попадет в тюрьму, а там над ним поработают определенные люди, которые получают много информации. До этого не дошло, но все может быть. Всех коллаборантов, всех людей, кто совершает такие вещи, нужно арестовывать и давать пожизненное. Это очень тяжелое преступление. Из-за такого может погибнуть много наших ребят и мирных людей, — добавил Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.