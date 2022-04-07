5 тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска помогает финансировать и доставить в Украину правительственное агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом пишет Экономическая правда.

— Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную бесперебойную передачу данных из любой точки Украины, — указано в сообщении.

Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет украинские кабельные или мобильные связи, — указано в сообщении.

Starlink – это спутниковый интернет-сервис SpaceX, позволяющий пользователям в отдаленных или разрушенных войной регионах мира получать доступ в Интернет на скорости широкополосного доступа с помощью терминалов или антенн, похожих на небольшие телевизионные.

Как изместно, 28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink. Украина 9 марта получила новую партию станций Starlink, обеспечивающих постоянную связь благодаря спутниковому интернету.

Еще одна партия StarLink прибыла в Украину 15 марта.

Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.