На 7 апреля Украина договорилась об эвакуации людей из 10 населенных пунктов в трех областях.

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

Донецкая область

Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Бердянск — Запорожье (на собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья);

Токмак — Запорожье (на собственном транспорте, также будут автобусы);

Энергодар — Запорожье (на собственном транспорте);

Мелитополь — Запорожье (на собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы).

Луганская область

Северодонецк — Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск — Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная — Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

Рубежное — Бахмут.

Горное — Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Эвакуация из Луганской области будет проводиться при соблюдении режима тишины со стороны оккупантов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.