Россия ищет, как пополнить свои подразделения новыми солдатами, поэтому вызывает в военкоматы уволенных с 2012 года военнообязанных для «проведения 3-месячных сборов».

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, вызывают уволенных военнообязанных со специальностями водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальная причина вызова — проведение сборов по подготовке этих военных специальностей в течение 3 месяцев. Кроме того, на «Приднестровье» проводится соответствующая агитация населения, обладающего российским гражданством.

Также оккупанты продолжают готовиться к наступательной операции на востоке Украины, чтобы установить контроль над Донецкой и Луганской областями. Российские войска продолжают блокировать Харьков и ведут обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы Попасной. Цель — нанести огневое поражение подразделениям ВСУ и возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Кроме того, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских подразделений возле Новотошковского.

В Херсонской области противник проводит жесткие фильтрационные мероприятия. Продолжается принудительный вывоз людей из Мариуполя на временно оккупированные территории Донбасса.

Часть выведенных российских подразделений сейчас размещается в палаточных городках на территории ряда областей России, граничащих с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях в Украине. Морально-психологическое состояние личного состава низкое.

Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки сбили три воздушных цели: крылатую ракету, беспилотник и боевой самолет.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.