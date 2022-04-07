Фото: Anadolu Agency. Буча

Послушав радиосообщения российских военных, Федеральная разведывательная служба Германии пришла к выводу, что они намеренно творили военные преступления на Киевщине, получив прямой приказ на это.

Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Сразу после полученной информации немецкие разведки выступили перед Бундестагом. В частности, в одном из перехваченных разговоров российский солдат сказал другому, что он вместе с сослуживцами застрелили велосипедиста. В другой беседе оккупант сказал такую фразу: «Сначала допроси их, а потом расстреляй». Это совпадает со свидетельствами мирных жителей, которые говорят о казнях украинцев после быстрых допросов.

Немецкая разведка также утверждает, что расстрелами мирных жителей занимались и наемники из ЧВК Вагнера, которые отличаются особенной жестокостью и бесчеловечностью. Германия уверена, что это была не рядовая тяга солдат и младших офицеров к насилию, а целеноправленный приказ, спущенный с самой верхушки Кремля, для подавления украинского сопротивления.

Der Spiegel предупреждает, что перехват российских разговоров свидетельствует о том, что они творят вещи, подобные бучанской резне, по всей Украине.

— По-видимому, есть признаки мест преступлений в окрестностях осажденного города Мариуполя на юге Украины, который был в значительной степени разрушен российскими бомбардировками. Соответственно, зверства — это часть стратегии путинской армии, — заключили в ФРГ.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.



