Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание руководства России, что армию оккупантов бьют не только в украиноязычных регионах Украины, их ненавидит вся страна.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Novaya Gazeta. Europe».

Представитель Североатлантического альянса акцентировал, что российских захватчиков активней всего уничтожают в тех областях, где Путин искал симпатизантов и коллаборантов.

— Необходимо отметить, что в некоторых регионах Украины, где, по словам российских представителей, преследовали русскоязычное население, российские войска столкнулись с наиболее яростным сопротивлением. Так что вся идея, будто Россия пришла в Украину в качестве освободительницы, абсолютно ложна — жители этих мест активно сражаются против российского вторжения, — отметил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что НАТО продолжат расширяться к российским границам и помогать украинской армии, пока она не освободит все свои законные территории, выгнав врага за пределы государственных границ.

— Президент Путин хотел расколоть НАТО? Вместо этого он увидит более консолидированный Альянс, единодушно выступающий против грубого нарушения государственных границ, — пообещал генсек оборонительного союза.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.