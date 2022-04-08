Мужчины, которые выехали из Украины после 24 февраля, не имея на это законных оснований, будут иметь проблемы с правоохранителями при обратном пересечении границы.

Об этом сообщает «Зеркало недели», ссылаясь на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он подчеркнул, что у мужчин призывного возраста, покинувших Украину с началом войны, должно быть должное на то объяснение.

— Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно. Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов, — рассказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у тех, кто выезжал в «командировку», должны быть отдельные документы от Госпогранслужбы.