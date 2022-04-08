В освобожденной от российско-оккупационных войск Буче Киевской области установили личности 163 местных жителей, убитых врагом. Это примерно половина от найденных в городе тел.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук в интервью «Голосу Америки».

— По состоянию на сегодняшний день мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены россиянами, — рассказал мэр.

Он уточнил, что властям известны фамилии, имена и отчества убитых, информация, где они проживали, кем были — отцом, сыном, женой и тому подобное в той или иной семье.

По словам Анатолия Федорука, в настоящее время в Буче обнаружили 320 тел убитых российскими оккупантами жителей. Говорит, что нашли два тела в селе Лубянка — людей расстреляли. А также шесть тел в селе Здвижовка Бучанской громады.

— Каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города — на огородах, в парковых зонах, на детских площадках. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ, — уточнил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.