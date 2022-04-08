Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар врага по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли и были ранены десятки человек.

Заявление он опубликовал в Facebook.

Владимир Зеленский отметил, что оккупанты ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации.

— Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея силы и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится, — отреагировал президент.

Среди погибших есть дети, сообщили в Нацполиции. По факту обстрела открыто уголовное дело по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО отметил, что на остатках ракеты оккупантов видна надпись «За детей».

— Почерк россиян остается неизменным… Именно такую надпись оставили оккупанты на ракете, которой убили сегодня десятки мирных жителей в Краматорске. Проходят года, но методы россиян остаются неизменными, — говорится в сообщении.

Пропагандистские российские СМИ также начали распространять фейковую информацию, что это украинские военные обстреляли вокзал в Краматорске, потому что якобы «Точки-У» на вооружении у россии нет. Но отметим, что украинские военные уже неоднократно опровергали эту информацию и приводили доказательства того, что такое вооружение есть у оккупантов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.