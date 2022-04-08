Белорусские СМИ пытаются замолчать историю с гибель двух сотрудников управления КГБ по Гомельской области. Их машина наехала на противотанковую мину россиян.

Об этом пишет «Наша Ніва».

Имя одного офицера известно — это 35-летний подполковник КГБ Андрей Равуцкий. Второго погибшего не аффишируют.

— Российское формирование разбило лагерь в лесу в Гомельской области, в районе Полесского экологического заповедника. Все было сделано по военному делу: перекопали, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем. Они не знали, где находятся. Могли подумать, что в Украине. Через некоторое время им было приказано двигаться на юг. Они бросили свои позиции и даже забыли несколько ящиков с боеприпасами, — описывают ситуацию журналисты.

Белорусские офицеры были не в курсе плане своих российских союзников и по ошибке налетели на взрывчатку.

— Лесники взяли двух офицеров Гомельского управления КГБ показать место находки, и они взорвались, вероятно, задев противотанковую мину, которую русские оставили у входа в лагерь. Мы не знаем, были ли ранены лесники, а двое сотрудников КГБ погибли, — указывает «Наша Ніва».

Двух убитых КГБшников постарались закопать без лишнего внимания, а государственные СМИ не выпустили об этом случае ни одной заметки.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.