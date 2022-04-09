Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила на Международную космическую станцию миссию Ax-1, где нет ни одного государственного космонавта. Это первая в истории полностью частная миссия, запущенная на орбитальную лабораторию.

SpaceX осуществляет эту миссию вместе Axiom Space — стартапом, планирующим создание первых коммерческих модулей МКС и первой международной коммерческой космической станции и управление ими. Одно место на борту обошлось членам экипажа в 55 миллионов долларов.

К МКС отправилась команда из четырех членов:

Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник Axiom, управляющий миссией;

бывший пилот израильских ВВС и бизнесмен Эйтан Стиббе;

исполнительный директор канадской инвестиционной компании Mavrik Corporation Марк Пати;

управляющий партнер американской фирмы Connor Group Ларри Коннор.

У Лопеса-Алегрия за плечами четыре полета в космос в период с 1995 по 2007 годы, остальные члены экипажа раньше такого опыта не имели.

Запуск первой частной миссии состоялся из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Благодаря успешному старту полет экипажа должен занять 10 дней, 8 из которых они проведут на МКС. Там экипаж Ax-1 примет участие в образовательной работе и будет проводить инновационные исследовательские эксперименты в орбитальной лаборатории.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.