Судя по всему, Россия уже не рада тому, что ввязалась в войну с Украиной и хочет ее поскорее закончить. На это указывает ряд признаков – например, заявление путинского пресс-секретаря про большие потери российской армии.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире марафона на канале «Украина 24».

Он отметил, что на шести оперативных направлениях из восьми Россия потерпела поражение и теперь российской армии и Кремлю срочно нужна хоть какая-нибудь победа, чтобы на переговорах позиции России выглядели повнушительнее.

— Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой российской федерации... Сейчас главная их забота – чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-нибудь силовой позицией. Хоть что-нибудь взять, Мариуполь, зону ООС, хоть какую-то серьезную угрозу создать, потому что там, где Путин – там победа, он не может себе позволить приехать тотально проиграв, – считает Алексей Арестович.

Алексей Арестович также считает, что в своем поражении Владимир Путин обвинит собственное окружение и сфальсифицирует заговор против себя. У России еще есть иллюзии, что они могут одержать где-то победу, взять Мариуполь, окружить зону ООС.

— Он приедет торговаться о своем проигрыше, об условиях оформления своего проигрыша, но хотя бы не с таких позорных позиций, которые у него есть сейчас, – добавил Алексей Арестович.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.