С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, страна-оккупант потеряла более 19 тысяч своих солдат, 705 танков, более 150 самолетов и более 1800 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

личного состава около 19100 человек;

танков ‒ 705 ед;

боевых бронированных машин ‒ 1895 ед;

артиллерийских систем – 335 ед;

РСЗО – 108 ед;

средств ПВО – 55 ед;

самолетов – 151 ед;

вертолетов – 136 ед;

автомобильной техники – 1363 ед;

кораблей/катеров – 7 ед;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

специальной техники – 25;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.