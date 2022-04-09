Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что российские войска могут попытаться вновь атаковать город, чтобы закрыть Украине выход к морю и лишить ее возможности вести экономическую деятельность через морские порты.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «НИС-ТВ».

По мнению Александра Сенкевича, возможной атаке также способствует оккупация соседней херсонской области и города Снигиревка в Николаевской области.

— Мы ожидаем, что они могут двинуться в направлении Николаева, учитывая, что Херсонская область вокруг — оккупирована. Мы знаем, что сегодня в оккупации находится Снигиревка. Мы видим на карте, что они в принципе могут двинуться в сторону Николаева. На это есть две причины: им нужно закрыть Украине выход к морю, это с точки зрения тактической и стратегической. И вторая — экономическая, потому что здесь находятся порты Украины, а Украине для того, чтобы работать и зарабатывать деньги как стране с агропромышленным комплексом, заблокировать это. С другой стороны, он уже заблокирован, потому что они заминировали море, — сказал Александр Сенкевич.

Однако, как считает мэр Николаева, окончательные планы относительно Николаева известны лишь президенту РФ Владимиру Путина.

— Мы не знаем планов Путина. Мы видим, что войска с направления Киева и Киевской области, Харьковской области выводятся в сторону Беларуси, а также продолжается накопление войск в Херсонской области, через Крымский мост, через Крым, группировка увеличивается. Об этом говорят все, без секретов, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, глава областной военной администрации Виталий Ким не видит намерений российских войск захватить Николаев.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.