США и Великобритания возглавили в НАТО линию мощнейшей поддержки Украины, предусматривающие поставки тяжелой техники, включая противокорабельные ракеты, артиллерийские системы и бронетранспортеры.

Об этом пишет ZeroHundge.

Если на первых этапах войны в НАТО ограничивались передачей легкого вооружения и боеприпасов, то ко второй неделе апреля украинским дипломатам удалось убедить альянс в необходимости поставок тяжелого снаряжения накануне тяжелых боев на востоке страны.

— Была поддержана поставка странами новой и более тяжелой техники Украине, чтобы они могли ответить на эти новые угрозы со стороны России, — подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Госдеп подветрдил, что «прямо сейчас США рассматривают все аспекты, а не только то, что предоставили… и есть ли дополнительные системы, которые могли бы изменить ситуацию» на поле боя, вынудив Россию отступиться от своих имперских аппетитов.

При этом НАТО будет отходить от концепции передачи Украине старого советского вооружения, предлагая образцы натовского вооружения.

— Мы договорились помочь украинским силам перейти от их оборудования советских времен к стандартному оборудованию НАТО на двусторонней основе, — отметили в МИД Великобритании.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.