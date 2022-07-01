Сегодня, 1 июля, украинский борщ был внесен в список нематериального культурного наследия, которое нуждается в немедленной охране.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Решение было принято на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

— Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что «книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить» и вообще наш борщ – это «проявление экстремизма и нацизма», это «проявление экстремизма» теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО, – написал Александр Ткаченко.

Напомним, что в прошлом году украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.