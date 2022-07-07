Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до пяти ракетных кораблей и двух подлодок.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Группировка несет 48 ракет типа «Калибр», рядом замечен большой десантный корабль РФ.

Угроза ракетных атак остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена, отметили в командовании.

Напомним, украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения в течение минувших суток атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях.