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Силы обороны вывели из строя переправы оккупантов в районе Херсона и сорвали их попытки возобновить опрокидывание войск через Днепр.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
- Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, - говорится в сообщении.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.
В то же время, в городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.
- Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить опрокидывание войск через реку Днепр, - говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники уничтожили еще 28 оккупантов , две российские гаубицы 152-го калибра «Мста-Б» и «Мста-С», три единицы авто-бронетехники и два склада боеприпасов в Херсонском районе.
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Силы обороны вывели из строя переправы оккупантов в районе Херсона и сорвали их попытки возобновить опрокидывание войск через Днепр.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
- Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, - говорится в сообщении.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.
В то же время, в городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.
- Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить опрокидывание войск через реку Днепр, - говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники уничтожили еще 28 оккупантов , две российские гаубицы 152-го калибра «Мста-Б» и «Мста-С», три единицы авто-бронетехники и два склада боеприпасов в Херсонском районе.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга