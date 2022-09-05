Силы обороны вывели из строя переправы оккупантов в районе Херсона и сорвали их попытки возобновить опрокидывание войск через Днепр.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

- Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, - говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

В то же время, в городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.

- Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить опрокидывание войск через реку Днепр, - говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники уничтожили еще 28 оккупантов , две российские гаубицы 152-го калибра «Мста-Б» и «Мста-С», три единицы авто-бронетехники и два склада боеприпасов в Херсонском районе.