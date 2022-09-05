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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра предупредил, что партнерам Украины следует готовиться к долгой поддержке.
Его слова приводит ресурс Gelderlander.
Он подчеркнул, что альтернативы «упорству» в поддержке Украины сейчас нет.
- Усталость от войны, усталость от войны скрывается в такой ситуации. Путин попытается подогреть эту усталость, – акцентировал глава дипломатического ведомства.
Политик вспомнил войны, в которых Россия раньше участвовала: война в Афганистане продолжалась девять лет, холодная война продолжалась десятилетиями. По словам Хоэкстры, война в Украине требует «решительности и жертв».
— На эти жертвы следует пойти ради безопасности и стабильности. Только вместе мы сможем противостоять запугиванию Путина , — подытожил Вопке Хукстра.
Напомним, Нидерланды предоставят 1 миллион евро на разработку проектов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева.
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Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра предупредил, что партнерам Украины следует готовиться к долгой поддержке.
Его слова приводит ресурс Gelderlander.
Он подчеркнул, что альтернативы «упорству» в поддержке Украины сейчас нет.
- Усталость от войны, усталость от войны скрывается в такой ситуации. Путин попытается подогреть эту усталость, – акцентировал глава дипломатического ведомства.
Политик вспомнил войны, в которых Россия раньше участвовала: война в Афганистане продолжалась девять лет, холодная война продолжалась десятилетиями. По словам Хоэкстры, война в Украине требует «решительности и жертв».
— На эти жертвы следует пойти ради безопасности и стабильности. Только вместе мы сможем противостоять запугиванию Путина , — подытожил Вопке Хукстра.
Напомним, Нидерланды предоставят 1 миллион евро на разработку проектов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга