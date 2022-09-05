Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра предупредил, что партнерам Украины следует готовиться к долгой поддержке.

Его слова приводит ресурс Gelderlander.

Он подчеркнул, что альтернативы «упорству» в поддержке Украины сейчас нет.

- Усталость от войны, усталость от войны скрывается в такой ситуации. Путин попытается подогреть эту усталость, – акцентировал глава дипломатического ведомства.

Политик вспомнил войны, в которых Россия раньше участвовала: война в Афганистане продолжалась девять лет, холодная война продолжалась десятилетиями. По словам Хоэкстры, война в Украине требует «решительности и жертв».

— На эти жертвы следует пойти ради безопасности и стабильности. Только вместе мы сможем противостоять запугиванию Путина , — подытожил Вопке Хукстра.

Напомним, Нидерланды предоставят 1 миллион евро на разработку проектов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева.