Через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания «Рошен» и волонтеры ОО «Дело Громад» передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

Петр Порошенко отчитался о том, куда были направлены средства, а также анонсировал новые масштабные закупки для фронта.

— С 24 февраля мы сосредоточили свои усилия на трех направлениях. В парламенте наша команда неукоснительно придерживается принципа внутреннего единства. Еще один приоритет – укрепление международной поддержки Украины. И самое главное – сделать все для поставок вооружения, средств защиты, бронетехники и беспилотников для ВСУ, – объясняет Порошенко.

Он отмечает – начинали с оснащения всем необходимым батальонам киевской терробороны, в том числе и созданных на базе «Евросолидарности». В начале весны не было ничего – ни бронежилеты, ни касок, формы и даже белья, напомнил пятый Президент.

- Ручные пулеметы, гранаты, радиостанции - все, что нуждались с первых дней бойцы территориальной обороны Киева и Вооруженных сил, мы находили, выкупали, поставляли, - говорит Порошенко.

Он сообщил, что для медицинского обеспечения в войска были переданы аптечки натовского образца на 330 млн грн, а также лекарства и машины скорой.

– Броня на фронте нужна везде. Броня – это ключ к контрнаступлению и очищению наших земель от врага. Мы получили контракт, закупили, доставили в Украину и уже передали десантникам 11 современных итальянских броневиков MLS SHIELD. А будут еще британские БМП Spartan, на них уже получены лицензии, и они уже выкуплены. Это уже не говоря о сотнях полноприводных военных грузовиков, десятках пикапов, тягачах для перевозки сверхтяжелой бронетехники – все это механизмы и колесики нашего наступления и победы, – отмечает Порошенко.

Пятый Президент также подчеркнул, что приоритетом является оснащение ВСУ современной техникой – беспилотниками и военными работами.

— Проект «Poseidon» с оперативными беспилотниками, который называется «Глаза Арты», который совместно с Делом Общин позволяет нашей артиллерийской разведке по всему фронту видеть и уничтожать российские склады боеприпасов, российские скопления техники и живой силы, российские штабы, – напомнил он.

Уже в бригадах и более 350 дронов Autel – это маленькие рабочие «птички», помогающие воину ориентироваться вокруг своих позиций.

Еще одна уникальная новинка для ВСУ – сверхсовременный робот для эвакуации раненых THeMIS. Этот проект Фонд Порошенко реализует совместно с батальоном парамедиков «Госпитальеры». THeMIS – это эстонская платформа, которая уже вызвала настоящую истерику у россиян – за то, чтобы «захватить» беспилотную работу в плен, за поребриком даже объявили вознаграждение в миллион рублей. «Но я уверен, что наши воины не позволят это сделать», – говорит Порошенко.

80% проектов поставки техники в ВСУ не публичны с учетом вопроса безопасности – отмечает журналист и общественный активист Виталий Гайдукевич. Он также отмечает, что 46 млн долларов, направленных на ВСУ Фондом Порошенко совместно с волонтерами, – это сопоставимая сумма с помощью Украины некоторых европейских государств-членов НАТО.

Петр Порошенко поблагодарил всех, кто перечисляет средства в поддержку армии. «Судьба Украины, судьба каждого из нас разрешается теперь на фронте. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы укрепить ВСУ перед решающими боями. Я хочу поблагодарить сотни и тысячи людей, которые вовлечены в организацию системы помощи от «Дела Общин». И поблагодарить тех десятков тысяч людей, которые отзываются на наши призывы и включаются в эту помощь – деньгами, волонтерским трудом. Вместе мы победим врага», – подчеркивает Порошенко.







