В Николаевской области будут судить жителя Новой Одессы, организовавшего подпольный миниспиртзавод по изготовлению «элитного» алкогольного фальсификата.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

5 января следователи следственного управления ГУНП совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Николаевской области провели ряд санкционированных обысков по месту жительства 55-летнего мужчины в Новой Одессе и в помещениях, где непосредственно производилась контрафактная продукция.

Тогда стражи порядка обнаружили и изъяли пластиковые емкости с более чем 2.7 тысячами литров разнообразной алкогольной продукции и производственное оборудование. Кроме того, полицейские изъяли сахар, применявшийся в качестве сырья, красители и 200 шт. упаковочного материала для элитных спиртных напитков

В настоящее время следователи закончили расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» и направили дело в Николаевскую областную прокуратуру, которая направила обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу и принятия решения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Согласно санкции инкриминируемого пола злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.