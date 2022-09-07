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В Николаевской области будут судить жителя Новой Одессы, организовавшего подпольный миниспиртзавод по изготовлению «элитного» алкогольного фальсификата.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
5 января следователи следственного управления ГУНП совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Николаевской области провели ряд санкционированных обысков по месту жительства 55-летнего мужчины в Новой Одессе и в помещениях, где непосредственно производилась контрафактная продукция.
Тогда стражи порядка обнаружили и изъяли пластиковые емкости с более чем 2.7 тысячами литров разнообразной алкогольной продукции и производственное оборудование. Кроме того, полицейские изъяли сахар, применявшийся в качестве сырья, красители и 200 шт. упаковочного материала для элитных спиртных напитков
В настоящее время следователи закончили расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» и направили дело в Николаевскую областную прокуратуру, которая направила обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу и принятия решения в соответствии с нормами действующего законодательства.
Согласно санкции инкриминируемого пола злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
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В Николаевской области будут судить жителя Новой Одессы, организовавшего подпольный миниспиртзавод по изготовлению «элитного» алкогольного фальсификата.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
5 января следователи следственного управления ГУНП совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Николаевской области провели ряд санкционированных обысков по месту жительства 55-летнего мужчины в Новой Одессе и в помещениях, где непосредственно производилась контрафактная продукция.
Тогда стражи порядка обнаружили и изъяли пластиковые емкости с более чем 2.7 тысячами литров разнообразной алкогольной продукции и производственное оборудование. Кроме того, полицейские изъяли сахар, применявшийся в качестве сырья, красители и 200 шт. упаковочного материала для элитных спиртных напитков
В настоящее время следователи закончили расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» и направили дело в Николаевскую областную прокуратуру, которая направила обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу и принятия решения в соответствии с нормами действующего законодательства.
Согласно санкции инкриминируемого пола злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга