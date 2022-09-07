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Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В разведке говорят, что для проведения фильтрации в город прибыло дополнительное спецподразделение Росгвардии. С помощью коллаборантов россияне составляют списки «неблагонадежных», в которые вносят бывших военных, ветеранов войны на Донбассе, силовиков, активистов и граждан с проукраинской позицией.
По данным разведчиков, задержанных жителей Энергодара и пленных военнослужащих ВСУ оккупанты содержат в переоборудованных под застенках помещениях местного отдела МВД и городского суда.
Как отмечают в разведке, из-за постоянных угроз со стороны россиян местные жители массово выезжают из города на подконтрольную Украине территорию. Официально это запрещено, впрочем, на вражеских блокпостах «вопрос решается с помощью взяток»: кое-где «оплата» достигает 5-7 тысяч долларов. В то же время большинство дорог вокруг города и берегов Каховского водохранилища заминированы.
Разведчики также установили, что раненых российских военных размещают в местном роддоме. В дальнейшем им планируют выдать гражданскую одежду и привлечь к созданию пропагандистских сюжетов для российских СМИ о «раненых гражданских в результате обстрелов ВСУ».
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Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В разведке говорят, что для проведения фильтрации в город прибыло дополнительное спецподразделение Росгвардии. С помощью коллаборантов россияне составляют списки «неблагонадежных», в которые вносят бывших военных, ветеранов войны на Донбассе, силовиков, активистов и граждан с проукраинской позицией.
По данным разведчиков, задержанных жителей Энергодара и пленных военнослужащих ВСУ оккупанты содержат в переоборудованных под застенках помещениях местного отдела МВД и городского суда.
Как отмечают в разведке, из-за постоянных угроз со стороны россиян местные жители массово выезжают из города на подконтрольную Украине территорию. Официально это запрещено, впрочем, на вражеских блокпостах «вопрос решается с помощью взяток»: кое-где «оплата» достигает 5-7 тысяч долларов. В то же время большинство дорог вокруг города и берегов Каховского водохранилища заминированы.
Разведчики также установили, что раненых российских военных размещают в местном роддоме. В дальнейшем им планируют выдать гражданскую одежду и привлечь к созданию пропагандистских сюжетов для российских СМИ о «раненых гражданских в результате обстрелов ВСУ».
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга