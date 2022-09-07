Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В разведке говорят, что для проведения фильтрации в город прибыло дополнительное спецподразделение Росгвардии. С помощью коллаборантов россияне составляют списки «неблагонадежных», в которые вносят бывших военных, ветеранов войны на Донбассе, силовиков, активистов и граждан с проукраинской позицией.

По данным разведчиков, задержанных жителей Энергодара и пленных военнослужащих ВСУ оккупанты содержат в переоборудованных под застенках помещениях местного отдела МВД и городского суда.

Как отмечают в разведке, из-за постоянных угроз со стороны россиян местные жители массово выезжают из города на подконтрольную Украине территорию. Официально это запрещено, впрочем, на вражеских блокпостах «вопрос решается с помощью взяток»: кое-где «оплата» достигает 5-7 тысяч долларов. В то же время большинство дорог вокруг города и берегов Каховского водохранилища заминированы.

Разведчики также установили, что раненых российских военных размещают в местном роддоме. В дальнейшем им планируют выдать гражданскую одежду и привлечь к созданию пропагандистских сюжетов для российских СМИ о «раненых гражданских в результате обстрелов ВСУ».