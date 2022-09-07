|Швидкість вітру:
|0.9 м/с
|Схід сонця:
|06:18
|Захід сонця:
|19:21
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|06:20
|Захід сонця
|19:31
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.45 грн
|40.15 грн
С начала полномасштабной войны российские оккупанты не обстреливали Николаев всего 27 дней.
Об этом в эфире Freedom сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
— За все 195 дней войны Николаев не обстреливал 27 дней с сегодняшним днем, и четыре из этих дней были за последние десять дней. Действительно, стало тише. Я думаю, это связано с тем, что наши ВСУ уничтожают склады с боеприпасами, – сказал он.
По мнению Виталия Кима, у некоторых из этих составов находились ракеты С-300, которые предназначались для Николаева.
Он также заявил, что российские оккупанты начали реже обстреливать Николаев после начала контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
Напомним, 6 сентября зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 , который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
С начала полномасштабной войны российские оккупанты не обстреливали Николаев всего 27 дней.
Об этом в эфире Freedom сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
— За все 195 дней войны Николаев не обстреливал 27 дней с сегодняшним днем, и четыре из этих дней были за последние десять дней. Действительно, стало тише. Я думаю, это связано с тем, что наши ВСУ уничтожают склады с боеприпасами, – сказал он.
По мнению Виталия Кима, у некоторых из этих составов находились ракеты С-300, которые предназначались для Николаева.
Он также заявил, что российские оккупанты начали реже обстреливать Николаев после начала контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
Напомним, 6 сентября зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 , который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга