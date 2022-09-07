С начала полномасштабной войны российские оккупанты не обстреливали Николаев всего 27 дней.

Об этом в эфире Freedom сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— За все 195 дней войны Николаев не обстреливал 27 дней с сегодняшним днем, и четыре из этих дней были за последние десять дней. Действительно, стало тише. Я думаю, это связано с тем, что наши ВСУ уничтожают склады с боеприпасами, – сказал он.

По мнению Виталия Кима, у некоторых из этих составов находились ракеты С-300, которые предназначались для Николаева.

Он также заявил, что российские оккупанты начали реже обстреливать Николаев после начала контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Напомним, 6 сентября зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 , который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.