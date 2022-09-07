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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений службы безопасности в Черниговской и Херсонской областях.
Об этом свидетельствуют соответствующие указы президента.
Своим указом Зеленский уволил Евгения Нетужилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Черниговской области. Его место займет Алексей Лях.
Новым начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области стал Артём Борисевич.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской областной военной администрации.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений службы безопасности в Черниговской и Херсонской областях.
Об этом свидетельствуют соответствующие указы президента.
Своим указом Зеленский уволил Евгения Нетужилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Черниговской области. Его место займет Алексей Лях.
Новым начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области стал Артём Борисевич.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской областной военной администрации.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга