Некоторые городские головы выступали против открытия полевых госпиталей в своих регионах, мотивируя отказ риском «прилета».

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По словам нардепа, он пытался участвовать в открытии полевых госпиталей в западных регионах Украины, но там находились противники этого.

- Мы пытались закрыть вопрос, привезти полевые госпитали. Но я лично столкнулся с недопустимым поведением со стороны вроде бы патриотически настроенных людей. В некоторых городах мэры городов, в коалиции с главными врачами области, не разрешали нам открыть полевые госпитали. Мы договорились и привезли шесть госпиталей от правительства Нидерландов, а нам говорят, зачем это им, потому что там есть больница. Понятно, что больница – это деньги, и не всегда в бюджет клиники. А когда люди начали приходить в полевой госпиталь, в котором работали врачи-беженцы, люди были удивлены, что не нужно было ни за что платить: ни за УЗИ, ни врачу-гинекологу, ни за что. Потом эти же беженцы дарили врачам-беженцам иконы, печенье, благодарили и поддерживали друг друга как могли. Нас просили убрать госпиталь, мотивируя, что может быть прилет. Но, простите, это не Николаев, Херсон, это запад, там нет такой интенсивности обстрелов, — подчеркнул Михаил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что один из полевых госпиталей от Нидерландов заработал в Николаевской области.