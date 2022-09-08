Муниципальный совет Нилюфера перед заседанием выступил с обращением к городу-побратиму Николаеву.

Об этом пишут турецкие СМИ.

Секретарь совета Тургай Эрдем подчеркнул, что в Турции ждут окончания войны ради мира в регионе.

— Стоим на стороне украинского народа, — подчеркнул турецкий политик.

Ранее сообщалось, что Николаев и польский город Холм подпишут соглашение о сотрудничестве.