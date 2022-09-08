Муниципальный совет Нилюфера перед заседанием выступил с обращением к городу-побратиму Николаеву.
Об этом пишут турецкие СМИ.
Секретарь совета Тургай Эрдем подчеркнул, что в Турции ждут окончания войны ради мира в регионе.
— Стоим на стороне украинского народа, — подчеркнул турецкий политик.
Ранее сообщалось, что Николаев и польский город Холм подпишут соглашение о сотрудничестве.
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Муниципальный совет Нилюфера перед заседанием выступил с обращением к городу-побратиму Николаеву.
Об этом пишут турецкие СМИ.
Секретарь совета Тургай Эрдем подчеркнул, что в Турции ждут окончания войны ради мира в регионе.
— Стоим на стороне украинского народа, — подчеркнул турецкий политик.
Ранее сообщалось, что Николаев и польский город Холм подпишут соглашение о сотрудничестве.