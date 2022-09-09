Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в королевской резиденции Балморал в Шотландии

Мировые лидеры выражают соболезнования по поводу смерти британской королевы Елизаветы II. Об этом пишет Радио Свобода.

Президент США Джо Байден отозвался о первой встрече с королевой в 1982 году и недавней встрече в 2021-м.

– Она очаровала нас своим остроумием, тронула нас своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. Она была солидарна с Соединенными Штатами в наши пасмурные дни после 11 сентября, – отметил Байден.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала британскую королеву настоящим столбом лидерства.

— Ее будут рассматривать как пример для подражания будущим поколениям молодых женщин, которые решат посвятить свою жизнь госслужбе, во всем мире, — отметила Пелоси.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Елизавету II чутким монархом и другом Франции. По словам Макрона, королева олицетворяла целостность и единство британцев более 70 лет.

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил роль Елизаветы II в восстановлении отношений между Германией и Великобританией после Второй мировой войны. По словам Шольца, королевы не будет хватать – не в последнюю очередь из-за ее чудесного чувства юмора.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что служение Елизаветы II канадцам навсегда останется частью истории страны.

Свои соболезнования по поводу смерти королевы выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она назвала Елизавету II одной из самых уважаемых личностей в мире.

Евросоюз отдает должное уникальному вкладу королевы Великобритании Елизаветы II в построение мира и примирения – заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере : «С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами».

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в королевской резиденции Балморал в Шотландии. Елизавета II взошла на престол в 1952 году. В начале июня британцы отметили платиновый юбилей – 70-летие правления королевы.

Новым королем стал старший сын Елизаветы II Чарльз. Он взял себе имя Карла III.

В Великобритании объявили 10-дневный национальный траур, который продлится до похорон монарха.

Принц Филипп, ее муж, с которым Елизавета II прожили в браке более 70 лет, скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.