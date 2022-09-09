Член совета Северного Сиднея Джеймс Спенсли посетил южные регионы Украины, включая Николаев, чтобы передать 10 машин скорой помощи и 2 эвакуационных автобуса.

О нем пишет The Saturday Paper.

Политик считает себя обязанным помочь, поскольку родители его супруги остались под российской оккупацией.

В Австралии он оставил женщину с детьми, после чего, совмещая дистанционную работу с волонтерством, отправился на Николаевщину.

– Они действительно не знают, что я задумал. Это просто слишком далеко от всего, что они пережили в своей жизни. Возможно, когда-нибудь я им расскажу, — признался мужчина.

Свою миссию он начал с мая и уже не раз попадал под обстрелы, но вовремя успевал прятаться.

- Прекрасное утро в Николаеве. Что остается со мной, так это эмоции людей, с которыми я общаюсь. Это настоящая причина, почему я занимаюсь этим волонтерством, – объяснил он СМИ.

Как сообщалось, английский политик за грузовиком развозил помощь из Европы по Николаевской области.