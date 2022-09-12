Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства.

Об этом сообщает «Европейская правда « со ссылкой на Protothema.

Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, какая-либо поддержка Украины не должна происходить за счет ослабления обороны Греции.

Он отметил, что переговоры о замене греческих БМП-1 на современные германские бронемашины типа Marder1A3 еще продолжаются. После получения современной техники, Греция должна передать БМП-1 Украине.

Как сообщалось, вечером, 11 сентября, враг выпустил по областям Украины 11 крылатых ракет, 7 из них сбиты над Днепропетровщиной.